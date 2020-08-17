Покровскую больницу оштрафовали за вспышку коронавируса

Суд оштрафовал петербургский стационар за нарушения, которые поспособствовали массовому заражению COVID-19 среди медицинских работников и пациентов.

Рассмотрением дела о нарушении противоэпидемиологического режима занялся Василеостровский суд. Она постановил, что руководители Покровской больницы виновны в нарушениях безопасности во время активного распространения коронавируса. Помимо этого, выяснилось, что информация о вспышке заболеваемости своевременно не была передана в городское управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Речь в разбирательстве шла о работе учреждения в период с 14 апреля по 15 мая. В больнице отсутствовали санитарные пропуски, а помещения не были поделены на зоны.

По итогу рассмотрения материалов дела, суд вынес решение о взыскании со стационара штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Напомним, что в апреле стало известно, в Покровской больнице коронавирусной инфекцией заболел врач-реаниматолог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую поликлинику №44 оштрафовали за нарушения во время деятельности в период эпидемии COVID-19.