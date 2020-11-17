Аварийные бригады выходят на улицы Петербурга для борьбы с последствиями непогоды

На Петербург надвигается мокрый снег и штормовой ветер, порывы которого могут достигать 20-22 метров в секунду. Аварийные бригады Комитета по благоустройству готовятся к устранению возможных последствий непогоды.

Особое внимание дорожные службы уделять опасным участкам — набережным, путепроводам, мостам, пешеходным переходам и социально значимым объектам. На дорогах сейчас работают 628 единиц спецтехники и свыше 1,3 тысячи дворников. Кроме того, 124 машины контролируют 122 опасных участка.

Аварийные бригады также будут следить за зелеными зонами, чтобы оперативно убирать поваленные деревья. В Комитете также напоминают о круглосуточной дежурной службе, куда по номеру телефона 314-60-13 можно сообщить об упавших деревьях и других последствиях непогоды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завтра Петербург будет находиться под властью циклона, который и принесет в город непогоду.