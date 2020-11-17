В среду жителей Петербурга ждет мокрый снег и усиление ветра до 20 метров в секунду

На Северную столицу, по прогнозам синоптиков, надвигается циклон, который принесет с собой осадки и штормовой ветер.

Согласно прогнозам главного метеоролога Петербурга Александра Колесова, завтра, 18 ноября, горожанам следует приготовиться в мокрому снегу, переходящему в дождь. Циклон задержится над Северной столицей до четверга. Кроме осадков, ожидается усиление ветра — скорость порывов составит до 15-20 метров в секунду. Однако он сохранит своего теплое, юго-восточное направление.

Отметим, что к вечеру среды должно потеплеть до +7 градусов, а в четверг, 19 ноября на территории Петербурга и Ленинградской области пройдут дожди. К пятнице, между тем, погода вернется в привычное русло: температура воздуха будет колебаться в районе +1…+3 градусов днем, возможен снег.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 17 ноября, синоптики также прогнозировали мокрый снег — небольшие осадки можно было заметить минувшим утром.