Во вторник в Петербурге выпадет мокрый снег

Во вторник в Петербурге выпадет мокрый снег
Днем местами выпадут осадки в виде мокрого снега. Фото: Pixabay

Во вторник, 17 ноября, в Петербурге, ожидается облачная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем местами выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Атмосферное давление останется почти без изменений.

По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, первую половину ноября будет довольно прохладно – в среднем воздух будет прогреваться до 5 градусов. Во второй половине ноября ожидаются морозы. По его словам, в последние годы ноябрь был теплее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный синоптик города Александр Колесов рассказал, когда в Санкт-Петербурге наступит зима. Прогнозируется, что в середине ноября столбик термометра опустится ниже ноля.

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