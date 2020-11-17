Московские школьники останутся на дистанционном обучении до 6 декабря

Учащиеся 6-11 классов столичных школ продолжат дистанционное обучение до 6 декабря из-за эпидемиологической обстановки в городе.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что эта мера является эффективной, поскольку позволяет сдерживать распространение коронавируса среди школьников — количество новых случаев COVID-19 среди подростков стабилизировались до 1,5-2 тысяч за неделю. Кроме того, ученики, находясь дома, снижают риски для своих пожилых родственников, которых они могут заразить.

Отметим, что в Петербурге на данный момент нет повсеместного дистанционного обучения. Родители школьников могут сами выбрать, какой формат учебы подходит их детям. Между тем, удаленные уроки, как писала gazeta.spb.ru, набирают все большую популярность: заявления на смешанное обучение подали 11,3 тысяч школьников, из которых более тысячи — за последние сутки.