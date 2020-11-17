В Twitter появится функция сообщений, исчезающих через 24 часа

В Twitter появится функция сообщений, исчезающих через 24 часа
В Twitter считают, что введение исчезающих сообщений повысит активность пользователей. Фото: pixabay.com

В Twitter планируют добавить функцию «флитов» (fleets) — сообщений, которые будут самостоятельно удалятся спустя 24 после публикации. Аналогичная функция успешно применяется в Instagram (stories).

Представители социальной сети считают, что «флиты» позволят пользователям открыто делиться сиюминутными мыслями и будут помогать завести разговор. Руководство Twitter заверяет, что успешные испытания новой функции уже прошли в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее.

Благодаря «флитам», люди чувствуют себя комфортнее, присоединяясь к общей беседе. Доступ к исчезающим сообщениям появится у пользователей iOS и Android в ближайшее время. Позднее к «флитам» добавят возможность добавлять стикеры и проводить трансляции, а также отвечать на флиты других юзеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему российские интернет-пользователи не любят Facebook.

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