В Москве с начала осени выявлено более 126 тыс. нарушений масочного режима

В Столице России с начала ноября стали чаще выявлять нарушения масочного режима. Количество не соблюдающих коронавирусные ограничения увеличилось в 1,5 раза.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, в столице на данный момент фиксируется большое количество нарушений. Только с начала осеннего периода выявлено более 126 тыс. безмасочников.

В основном нарушения приходятся на магазины, торговые центры и общественный транспорт, в общем там, где скапливается большое количество людей.

Напомним, что до этого Евгений Данчиков сообщал ТАСС о том, что за сентябрь и октябрь в Москве было зафиксировано 66 тыс. нарушений.

«С сентября в Москве наблюдается рост числа выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В такой ситуации крайне важно, чтобы граждане, предприятия и организации соблюдали все санитарные требования, а также требования, установленные в указах мэра Москвы», – добавил Евгений Данчиков.

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