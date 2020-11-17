Коронавирус забрал жизни 76 пациентов за сутки в Москве

Коронавирус забрал жизни 76 пациентов за сутки в Москве
Коронавирус в Москве. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В столице России коронавирусная инфекция продолжает забирать жизни жителей города. За прошедшие было зафиксировано 76 смертей с подтвержденным диагнозом инфекции.

По данным оперативного штаба на вторник, 17 ноября, в Москве за весь период пандемии от коронавируса скончались 8 009 человек.

Отметим, что всего в России за сутки летальным исходом коронавирус закончился для 442 пациентов. Данное количество стало рекордным с начала пандемии.

Кроме этого, всего в России на данный момент зафиксирована 33 931 смерть от инфекции.

Напомним, что за прошедшие сутки было выявлено 22 410 новых случаев заражения инфекцией в 85 регионах страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве с начала осени выявлено более 126 тыс. нарушений масочного режима. Количество не соблюдающих коронавирусные ограничения в ноябре увеличилось в 1,5 раза.

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