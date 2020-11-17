Ученые воссоздадут запахи и ароматы Европы XVI–XX веков

Ведущие ученые Европы объединились в проекте «Odeuropa» по воссозданию запахов и ароматов прошлого. Стоимость исследований составит около 2,8 млн евро.

Планируется изучить различные запахи и ароматы Европы, например, табак, ладан или розмарин, который использовали для борьбы с Чумой. Данные исследования будут помещены в онлайн-энциклопедию с указаниями характерной местности, географии, а также архитектуры.

Как сообщает The Guardian, проект стартует в следующем году. Изучения продлятся целых три года. Цель проекта – показать запахи, а точнее то, как менялось их значение с течением времени.

«Например, возьмем табак. Аромат товара, который был завезен в Европу в XVI веке, считался экзотическим, но быстро прижился и внедрился в запахи многих европейских городов. И вот уже в XVIII веке мы видим, что люди массово жалуются на курение табака в театрах», – говорится в сообщении издания.

Воссоздавать ароматы будут вместе с ведущими парфюмерами, а полученные данные окажутся в онлайн-энциклопедии, где будет указана биография и история каждого запаха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в испанские ученые работают в Китае над созданием гибрида обезьяны и человека.