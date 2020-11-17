Испанские ученые в Китае работают над созданием гибрида обезьяны и человека

Испанские ученые в Китае работают над созданием гибрида обезьяны и человека
Фото: pixabay.com

Группа испанских ученых исследует возможность получения гибрида человека и обезьяны. Экспериментальные работы будут проводиться на территории Китая, поскольку в Испании (точнее, в Евросоюзе в целом) такие смелые опыты запрещены.

На сегодняшний день специалистам уже удалось получить первый в истории клеточный прототип гибрида человека и обезьяны. Ученые считают, что технология взращивания гибридов может быть использована для создания органов для трансплантации.

Хотя этическая сторона исследований испанских генетиков может вызывать вопросы, сами исследователи уверены, что их работа позволит приблизиться к небывалому научному прорыву. Открытие может оказать влияние не только на медицину, но и на целый комплекс научных сфер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые разработали вакцину от лишнего веса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
биология генетика испанские ученые Китай обезьяна человек


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти мужчина предстанет перед судом за убийство десятилетней давности
В Петербурге отреставрировали фасады учебного корпуса РГИСИ на Моховой
Врачи установили причину смерти режиссера Романа Виктюка
В Twitter появится функция сообщений, исчезающих через 24 часа
Заведено уголовное дело за нападение на полицейского с ножом на Энергетиков
«Театр потерял великого художника»: Боярский выразил соболезнования о ...
В Госдуму внесли законопроект о праве Путина избираться на два ...
Испанские ученые в Китае работают над созданием гибрида обезьяны и человека