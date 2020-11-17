Испанские ученые в Китае работают над созданием гибрида обезьяны и человека

Группа испанских ученых исследует возможность получения гибрида человека и обезьяны. Экспериментальные работы будут проводиться на территории Китая, поскольку в Испании (точнее, в Евросоюзе в целом) такие смелые опыты запрещены.

На сегодняшний день специалистам уже удалось получить первый в истории клеточный прототип гибрида человека и обезьяны. Ученые считают, что технология взращивания гибридов может быть использована для создания органов для трансплантации.

Хотя этическая сторона исследований испанских генетиков может вызывать вопросы, сами исследователи уверены, что их работа позволит приблизиться к небывалому научному прорыву. Открытие может оказать влияние не только на медицину, но и на целый комплекс научных сфер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые разработали вакцину от лишнего веса.