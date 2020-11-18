В Петербурге поддержали запрет на продажу веселящего газа детям, теперь — шаг за Госдумой

В Петербурге депутаты поддержали изменения в закон, которые запретят продажу шариков с веселящим газом детям. Парламентарии хотят и вовсе запретить продавать вещество, но без Госдумы в Петербурге сделать больше ничего не могут.

Инициативу в первом чтении петербургские депутаты поддержали на заседании в среду, 18 ноября.

Речь идет о закиси азота — динитрогене оксид в газообразной форме. Предполагается, что нарушителей запрета будут штрафовать так же, как и тех, кто продает детям никотиносодержащую продукцию, жидкости для электронных сигарет и электронные системы доставки никотина.

Таким образом, граждане должны будут заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица – от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица – от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что вопрос запрета закиси азота петербургские парламентарии обсуждают еще с 2018-го года. При обсуждении парламентарии натыкались на стену: продавцов можно привлечь к ответственности только за незаконную торговлю или же за продажу детям. В первом случае дело также усложнялось тем, что нарушитель за время судебного процесса сможет трудоустроиться задним числом. Кроме того, невозможно доказать и факт употребления веселящего газа постфактум. Сам он запрещенным препаратом не является.

Впрочем, как выяснилось, законопроект о запрете веселящего газа все же дошел до Госдумы. Пока петербургские депутаты просят федеральных коллег поспешить с принятием закона — до недавнего время он лежал в Госдуме без движения.

Отметим, что с новой силой о запрете веселящего газа в Петербурге заговорили после трагических событий февраля 2019-го года. Водитель Мурад Касымов 24 февраля вылетел на тротуар на Невском проспекте и врезался в группу прохожих. В результате аварии погибли двое, несколько человек получили травмы. Тогда в СМИ появилась информация о том, что водитель перед аварией подышал веселящим газом на Думской улице.

К слову, в марте виновник аварии получил по решению суда 8,5 лет колонии общего режима. В сентябре срок, уточнив порядок расчета, сократили на один месяц.