В Петербурге поймали несовершеннолетнего извращенца, принуждавшего школьницу присылать интим-фото

В Петербурге поймали несовершеннолетнего извращенца, принуждавшего школьницу присылать интим-фото
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербургский подросток через соцсеть шантажировал и заставлял 11-летнюю школьницу из Ульяновска отправлять ему материалы эротического характера. Его задержали.

В отдел полиции Ульяновска 6 ноября обратилась 39-летняя женщина, работающая швеей. Она рассказала, что не позднее 24 апреля этого года извращенец в соцсети «ВКонтакте» принуждал ее 11-летнюю дочь высылать ему фотографии эротического характера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина рассказала, что злоумышленник общался с девочкой сразу с двух разных аккаунтов. На момент их переписки девочка еще даже не достигла 12-летнего возраста. Извращенец угрожал, что если пятиклассница перестанет отправлять ему новые материалы, то он распространит старые.

В пятницу, 13 ноября, в Петербурге возбудили уголовное дело. А 17 ноября полицейские задержали уроженца Донецка Ростовской области. 16-летний парень оказался учеником коррекционной школы, он во всем сознался.

В ходе обыска в квартире стражи порядка изъяли смартфоны, зарядное устройство, флешку и два системных блока. В одном из телефонов были фотографии школьницы из Ульяновска в обнаженном виде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сосед предлагал петербургской школьнице заработать на продаже обнаженных фото.

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