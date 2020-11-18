В России выявили почти 21 тысячу новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Чило выявленных по России заражений снижается вот уже третий день. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Чило выявленных по России заражений снижается вот уже третий день. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

По состоянию на утро 18 ноября на территории России зафиксировано 20 985 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Петербурге заболели еще 2 215 человек, успешно выздоровели 1 168. Отметим, что среди выявленных за сутки случаев, 5 094 (24,3%) обнаружены у контактных лиц, у которых болезнь протекает бессимптомно. Нарастающим итогом число зараженных россиян достигло 1 991 998 человек.

Кроме того, в течение суток жертвами коронавируса стали 456 пациентов. Общее число смертей от COVID-19 в России достигло 34 387 человек. Также за сутки выписаны из больниц по выздоровлению 25 179 человек. С начала ведения статистики, количество справившихся с болезнью граждан выросло до 1 501 083 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки лаборатории Петербурга исследовали 34 144 теста на коронавирусную инфекцию нового типа.