Конкурс «Доверие потребителя» подводит итоги

Конкурс &#171;Доверие потребителя&#187; подводит итоги

В Санкт-Петербурге прошло заседание Экспертного совета XIII конкурса «Доверие потребителя».

В состав Экспертного совета вошли 29 представителей комитетов по строительству и органов стройнадзора правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подведомственных им организаций, профильных общественных объединений, Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, специалисты в области рекламы, журналисты специализированных СМИ.

Вел мероприятие сопредседатель Оргкомитета конкурса, заместитель председателя Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Олег Островский.

Финалисты 9-ти номинаций выступали с презентациями и отвечали на вопросы экспертов. Всем жилым комплексам, строительным компаниям и риэлторским агентствам был вручен диплом финалиста конкурса.

Потом, в закрытой части эксперты обсуждали результаты анализа конкурсной документации, проведенных исследований и голосовали. Эксперты, которые не смогли участвовать в заседании, получили все материалы и голосовали заочно. Подведение итогов премии состоится в январе 2021 года.

Gazeta.spb.ru — информационный партнер премии «Доверие потребителя»

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
недвижимость


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский дельфинарий переезжает в Краснодарский край
Конкурс «Доверие потребителя» подводит итоги
Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом
В Лодейном Поле произошло смертельное ДТП
В Петербурге поддержали запрет на продажу веселящего газа детям, теперь ...
Очередное судебное заседание по делу историка Соколова перенесли на 25 ноября
Проектирование метро «Кудрово» не отменили, но над станцией нависли и ...
Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили поправки к бюджету предложенные Бегловым ...