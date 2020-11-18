Конкурс «Доверие потребителя» подводит итоги

В Санкт-Петербурге прошло заседание Экспертного совета XIII конкурса «Доверие потребителя».

В состав Экспертного совета вошли 29 представителей комитетов по строительству и органов стройнадзора правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подведомственных им организаций, профильных общественных объединений, Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, специалисты в области рекламы, журналисты специализированных СМИ.

Вел мероприятие сопредседатель Оргкомитета конкурса, заместитель председателя Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Олег Островский.

Финалисты 9-ти номинаций выступали с презентациями и отвечали на вопросы экспертов. Всем жилым комплексам, строительным компаниям и риэлторским агентствам был вручен диплом финалиста конкурса.

Потом, в закрытой части эксперты обсуждали результаты анализа конкурсной документации, проведенных исследований и голосовали. Эксперты, которые не смогли участвовать в заседании, получили все материалы и голосовали заочно. Подведение итогов премии состоится в январе 2021 года.

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