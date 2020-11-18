Снежный шторм оборвал сети в шести районах Петербурга

О новых инцидентах можно сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 312-95-94. Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"

О новых инцидентах можно сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 312-95-94. Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"

Ночью и утром 18 ноября в Северной столице бушевал порывистый ветер со снегом. Шторм повалил несколько деревьев, которые повредили воздушные сети электроснабжения.

Как сообщают в СПб ГБУ «Ленсвет», поступило 56 заявок об оборванных электрических проводах вследствие непогоды. Больше всего пострадали Выборгский, Василеостровский, Курортный и Кронштадтский район. Так, в Курортном из-за непосредственной близости линий электропередач к деревьям зафиксировано 11 случаев обрыва сетей.

Ликвидировать несколько ЧП также пришлось в Красногвардейском и Московском районах. К борьбе с последствиям шторма привлекли 38 бригад специалисты и 40 единиц техники. Грядущей ночью к работе подключат дополнительные бригады для оперативного устранения возможных неполадок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за снегопада в аэропорту Пулково задержали вылет 14 рейсов.