Вячеслав Макаров рассказал о планах по вакцинации против коронавируса в Законодательном Собрании

В среду, 18 ноября, после завершения еженедельного заседания депутатов Законодательного Собрания, председатель парламента Вячеслав Макаров провел брифинг, в ходе которого ответил на вопросы журналистов.

Среди прочего, у главы ЗакСобрания Северной столицы спросили о планах по вакцинации против коронавирусной инфекции в условиях напряженной эпидемиологической обстановки в Петербурге. «Абсолютно честно хочу сказать, я никогда в жизни не выпил глотка воды и не прикоснулся к пище, если личный состав был не накормлен, не напоен и так далее», — завил в ответ Макаров, — «Это моя позиция жесточайшая».

Он пояснил, что считает необходимым сначала предоставить возможность вакцинации людям, которым это действительно необходимо — врачам, учителям. Макаров также напомнил о высокой эффективности российской вакцины и подчеркнул её важное отличительное свойство — способствовании выработке антител.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге очередной рекорд по количеству суточных случаев заражения COVID-19: по состоянию на 18 ноября выявлено 2 215 инфицированных.