Традиционная Рождественская ярмарка в Петербурге состоится, но с ограничениями

Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка не позволяет провести Рождественскую ярмарку в традиционном формате, петербуржцев и гостей города не будут лишать праздника.

Как отмечают в Смольном, в 2020 году на ярмарке не будет катка и каруселей, однако сохранится волшебная атмосфера Нового года. Организаторы постараются удивить посетителей оформлением ярмарки на Манежной площади и Малой Садовой улице. Возможность приобрести рождественские подарки и угощения для родных и близких сохранится.

В этом году Рождественской ярмарке в Петербурге исполняется 15 лет. Открытие запланировано на 19 декабря, а завершится ярмарка по окончании рождественских праздников. Несмотря на то, что мероприятие проводится на открытом воздухе, будут соблюдены все требования санитарной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что билеты РЖД из Москвы в Петербург на Новый год подешевели на 8%.