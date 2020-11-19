«Какая боль» и грустные котята: россияне мемами переживают проигрыш сборной Сербии

Сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от Сербии в матче Лиги наций УЕФА. Россияне решили пережить этот проигрыш, заполняя Интернет мемами и шутками.

Встреча третьей группы Лиги В проходила в среду, 18 ноября, в Белграде. Счет уже на 10-й минуте открыл Неманья Радоньич. Затем дубль оформил Лука Йович, забив на 25-й минуте, а также в добавленное время после первого тайма. Преимущество сербов на поле также утвердили Душан Влахович и Филип Младенович.

Для главного тренера Станислава Черчесова это поражение стало самым крупным за все время его работы в сборной.

Отметим, что этот матч оказался сотым за сборную России по футболу для Юрия Жиркова.

Мемы после проигрыша национальной команды болельщики посвящали и ему.

Особую популярность за несколько часов получила строчка песни группы «Чайф» «Какая боль, какая боль Аргентина – Ямайка 5:0». Российские болельщики адаптировали ее под матч Лиги Наций, который завершился с тем же счетом.

Пользователи социальных сетей не упустили возможности возможности поиронизировать над российскими футболистами и заполнили сеть мемами.