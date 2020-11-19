В России назвали фактор увеличивающий риск смертности от Covid-19 в 12 раз

Специалисты изучают последствия коронавирусной инфекции. Установлено, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями умирают от Covid-19 чаще остальных.

Об этом сообщил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов на национальном конгрессе терапевтов.

По словам эксперта, у людей, страдающих сердечными заболеваниями, возрастает шанс на госпитализацию, а также увеличивается риск смертности в 12 раз.

«Они (заболевания) повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в 6 раз, а летальность среди них по последним данным увеличивается — в 12 раз», – заявил Сергей Бойцов.

Кроме этого, кардиолог отметил, что на данный момент последствия коронавируса мало изучены, особенно на фоне увеличивающейся смертности от инфекции. По словам Сергея Бойцова, летальностей от вируса в стране стало больше, начиная с июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин назвал ситуацию с коронавирусом не простой в России.