Петербургские таможенники изъяли 4 тонны семян гороха из Италии

Петербургские таможенники изъяли 4 тонны семян гороха из Италии
4 тонны семян гороха без разрешающих документов изъято сотрудниками Южного таможенного поста. Фото: sztu.customs.gov.ru

Сотрудники Южного таможенного поста Петербургской таможни не пропустили 4 тонны семян гороха без разрешающих документов. Возбуждено дело.

Партию остановили, поскольку «семена гороха овощного» по своим характеристикам соотносились с товарами, которые запрещены к ввозу на территорию РФ. К такому выводу пришли эксперты в ходе проведения отбора проб товара.

Как сообщили на сайте Северо-Западного таможенного управления, в маркировке товара из Италии также отсутствовали сведения, подтверждающие место изготовления продукции, а сертификат соответствия был неприменим к задекларированному товару.

Семена гороха. Фото: sztu.customs.gov.ru

Вся партия бобовых изъята Южным таможенным постом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможня не пустила в Петербург 30 тысяч литров сока манго.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изъятие семена гороха таможенный контроль таможня


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Станция метро «Беговая» закрыта по техническим причинам
Мужчине грозит два года тюрьмы за кражу 8 центнеров ж/д деталей на станции Шушары
Полиция задержала группу угонщиков автомобилей в Петербурге и Карелии
Кто получит парковочное разрешение на Рубинштейна: некоторые арендаторы ...
Петербуржцам рассказали, чем запрещено кормить птиц зимой
В Петербурге адвокат и полицейский обвиняются во взяточничестве 2 млн рублей
Петербургские таможенники изъяли 4 тонны семян гороха из Италии
Петербург ждут новые ограничения — инфографика Gazeta.SPb