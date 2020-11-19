Петербургские таможенники изъяли 4 тонны семян гороха из Италии

Сотрудники Южного таможенного поста Петербургской таможни не пропустили 4 тонны семян гороха без разрешающих документов. Возбуждено дело.

Партию остановили, поскольку «семена гороха овощного» по своим характеристикам соотносились с товарами, которые запрещены к ввозу на территорию РФ. К такому выводу пришли эксперты в ходе проведения отбора проб товара.

Как сообщили на сайте Северо-Западного таможенного управления, в маркировке товара из Италии также отсутствовали сведения, подтверждающие место изготовления продукции, а сертификат соответствия был неприменим к задекларированному товару.

Вся партия бобовых изъята Южным таможенным постом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможня не пустила в Петербург 30 тысяч литров сока манго.