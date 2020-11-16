Таможня не пустила в Петербург 30 тысяч литров сока манго

Таможня не пустила в Петербург 30 тысяч литров сока манго
Фото: пресс-служба СЗТУ

Сотрудники Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни не пропустили два контейнера сока манго из Бангладеша, который должен был отправиться компании, находящейся в Красноярске.

Партию из 68 тысяч бутылок остановили на таможне, поскольку в маркировке товара отсутствовали сведения, подтверждающие место изготовления продукции, а сертификат соответствия был неприменим к задекларированному товару. Таким образом, пропускать сок далее по маршруту следования было бы, во-первых, опасно, а во-вторых, — нарушением закона.

В связи с предоставленным недействительным сертификатом Центр электронного декларирования Северо-Западного таможенного поста возбудил дело об административном правонарушении, согласно части 3 статьи 16.2 КоАП РФ. Весь забракованный сок был изъят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург через ветеринарный контроль в Пулково прибыли более 2 тонн нидерландских червей.

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