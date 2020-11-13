В Петербурге ветеринарный контроль прошли 2,2 тонны червей из Нидерландов

В Петербурге ветеринарный контроль прошли 2,2 тонны червей из Нидерландов
Червяки отправились в Москву. Фото: pixabay.com

Черви следуют на московское предприятие, которое торгует сельскохозяйственным сырьем.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 ноября, принимали необычный груз из Нидерландов. Ветеринарный контроль на границе прошли 2,2 тонны червей, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты Управления Россельхознадзора отметили, что все документы были в порядке и нарушений выявить не удалось. После этого черви отправились к своему получателю – на московское предприятие, которое торгует сельскохозяйственным сырьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после рейда на Полюстровском рынке уничтожено 400 кг «санкционки».

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