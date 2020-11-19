Обращение Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обращение Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется.

По его словам, ситуация с распространение Covid-19 остается напряженной, поэтому данная тема на сегодняшний день является приоритетной для главы государства. И добавила, что обращения к нации при этом осуществляются по мере того, как возникает необходимость.

Как сообщили РИА Новости, Песков подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин назвал непростой ситуацию с Covid-19 в России. Президент отметил, что пандемия постоянно находится в поле внимания властей.