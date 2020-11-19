Названа реже болеющая коронавирусом группа людей

Названа реже болеющая коронавирусом группа людей
Аллергики имеют повышенную устойчивость к Covid-19. Фото: Pixabay

Люди с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала доктор медицинских наук Вера Ревякина.

По ее словам, указанная группа имеет повышенную устойчивость к новому заболеванию. Как сообщили РИА Новости, врач-аллерголог объяснила, что у аллергиков рецептурный аппарат устроен так, что они менее восприимчивы к Covid-19.

Напомним, в 85 регионах России за последние сутки выявили 23 610 человек с Covid-19. У 25,7 % вышеперечисленных граждан не имелось клинических проявлений болезни. Побороть болезнь смогли 25 573 пациента, 463 – скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большему риску заразиться Covid-19 подвержены учителя, а не школьники. Об этом заявило Минпросвещения.

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