Названа реже болеющая коронавирусом группа людей

Люди с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала доктор медицинских наук Вера Ревякина.

По ее словам, указанная группа имеет повышенную устойчивость к новому заболеванию. Как сообщили РИА Новости, врач-аллерголог объяснила, что у аллергиков рецептурный аппарат устроен так, что они менее восприимчивы к Covid-19.

Напомним, в 85 регионах России за последние сутки выявили 23 610 человек с Covid-19. У 25,7 % вышеперечисленных граждан не имелось клинических проявлений болезни. Побороть болезнь смогли 25 573 пациента, 463 – скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большему риску заразиться Covid-19 подвержены учителя, а не школьники. Об этом заявило Минпросвещения.