На должность главврача детской городской больницы №1 в Петербурге назначена Елена Плотникова

На должность главврача детской городской больницы №1 в Петербурге назначена Елена Плотникова
Елена Плотникова работает в Детской городской больнице №1 вот уже 28 лет. Фото: Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга О.Н.Эргашева

В четверг, 19 ноября, вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев представил коллективу детской городской больницы №1 нового руководителя — Елену Плотникову.

Эргашев поздравил врача с назначением и выразил уверенность, что внушительный профессиональный опыт и поддержка коллектива позволят ей успешно развивать уникальный детский стационар. Вице-губернатор высоко оценил заслуги предшественника потниковой, Анатолия Кагана, который возглавлял детскую городскую больницу в течение 30 лет, обеспечив ей лидерство в системе здравоохранения Петербурга.

Плотникова стала частью коллектива детского стационара еще в 1992 году, когда пришла туда работать врачом-интерном. С 1999 года Елена Плотникова занимала должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о назначении на пост главного врача Мариинской больницы Анатолия Завражнова.

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