Главой Мариинской больницы официально назначили Анатолия Завражнова

Новым главным врачом Мариинской больницы назначен Анатолий Завражнов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Об этом стало известно в понедельник, 16 ноября. Эргашев пожелал Завражнову успехов в работе на новом посту и продолжить развитие больницы.

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что перед новым руководителем стоит задача «принимать решения в непростых условиях распространения Covid-19, используя весь свой практический опыт».

В петербургскую больницу Анатолий Завражнов переходит из группы клиники «СОГАЗ Медицина», где почти год отработал главным хирургом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач Коммунарки рассказал, когда закончится пандемия COVID-19.