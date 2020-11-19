Петербуржцам рассказали, где могут построить новый дельфинарий

Проект нового здания уже подготовлен и сейчас проходит экспертизу. Фото: Pixabay

Проект нового здания уже подготовлен и сейчас проходит экспертизу. Фото: Pixabay

Жителям Петербурга раскрыли возможные места для переезда дельфинария с Крестовского острова. Об этом рассказали в комитете по градостроительству и архитектуре города.

Так, первый адрес находится в Приморском районе южнее пересечения Долгоозерной и Парашютной улиц, второй в Петергофе на Гостилицкой улице, третий — на проспекте Ветеранов в Кировском районе, а четвертый — на Шипкинском переулке во Фрунзенском районе.

Напомним, дельфинарий вынужден съехать из-за окончания договора аренды. Собственник бассейна не хочет его продлевать, так как здание находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте. Проект нового здания уже подготовлен и сейчас проходит экспертизу.

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