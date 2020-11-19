Путин заявил о ненужности «благостных отчетов» по ситуации с Covid-19

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию с коронавирусом в субъектах.

По его словам, «абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально». И подчеркнул, что в данном случае «благостные отчеты», а также замалчивания никому не нужны.

Как сообщили РИА Новости, Путин напомнил, что с глав регионов никто не снимал ответственность за реализацию мер по борьбе с Covid-19.

Российский лидер также потребовал обеспечить доступ ковид-пациентов к бесплатным препаратам во всех регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России в настоящее время сложилась непростая ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал Владимир Путин.