Путин заявил о ненужности «благостных отчетов» по ситуации с Covid-19

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию с коронавирусом в субъектах.
По его словам, «абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально». И подчеркнул, что в данном случае «благостные отчеты», а также замалчивания никому не нужны.
Как сообщили РИА Новости, Путин напомнил, что с глав регионов никто не снимал ответственность за реализацию мер по борьбе с Covid-19.
Российский лидер также потребовал обеспечить доступ ковид-пациентов к бесплатным препаратам во всех регионах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России в настоящее время сложилась непростая ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал Владимир Путин.