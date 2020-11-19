Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы российской вакцины от COVID-19

В четверг, 19 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о получении первых образцов российской вакцины «Спутник V».
Венгрия стала первой страной Европейского союза, получившей отечественную разработку против коронавирусной инфекции нового типа. На странице Сийярто в Facebook появилась видеозапись, на кадрах которой демонстрируется прибытие препарата в Венгрию бортом «Аэрофлота», сопровождаемое официальным сообщением.
Напомним, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсуждал с главой венгерского МИДа возможность массового производства «Спутника V» на территории Венгрии. Сейчас в стране готовится площадка для предприятия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech, вакцина BNT162b2, показала более высокую эффективность, чем российский «Спутник V».