Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы российской вакцины от COVID-19

В Венгрии с начала пандемии зафиксировано более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом. Фото: pixabay

В Венгрии с начала пандемии зафиксировано более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом. Фото: pixabay

В четверг, 19 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о получении первых образцов российской вакцины «Спутник V».

Венгрия стала первой страной Европейского союза, получившей отечественную разработку против коронавирусной инфекции нового типа. На странице Сийярто в Facebook появилась видеозапись, на кадрах которой демонстрируется прибытие препарата в Венгрию бортом «Аэрофлота», сопровождаемое официальным сообщением.

Напомним, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсуждал с главой венгерского МИДа возможность массового производства «Спутника V» на территории Венгрии. Сейчас в стране готовится площадка для предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech, вакцина BNT162b2, показала более высокую эффективность, чем российский «Спутник V».