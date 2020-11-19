Петербуржцев предупредили о штормовом ветре

Петербуржцев предупреждают об усилении штормового ветра в четверг, 19 ноября.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду. В некоторых районах Петербурга ожидается ухудшение погодных условий после семи вечера. Днем жертвами сильного ветра уже успели стать светофоры.

Непогоду в город принесет финский ураган «Лииса», который в пятницу, 20 ноября, может прибыть в Петербург. Прошедший над южной Финляндией «ураган оставил без электричества более 70 тысяч хозяйств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снег и ветер успели накануне, 18 ноября, натворить бед в Петербурге. С утра в Пулково пришлось расчищать от снега взлетно-посадочную полосу, а более десяти самолетов вылетели с задержкой. На заснеженных дорогах города и области произошло несколько серьезных ДТП. Так, двое погибли в результате аварии на «Коле».