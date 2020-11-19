Из магазина в Петербурге изъяли 65 кг санкционных продуктов

Более 60 килограмм санкционный продукции изъяли сотрудники Россельхознадзора из магазина в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Запрещенные к ввозу в РФ продукты сожгли в специальной печи. Совместный с сотрудниками таможни рейд прошел в Красносельском районе. В одном из магазинов нашли 65 килограмм мясных изделий, сыров и колбас финского производства.

Напомним, 6 августа 2014 года президентом была подписан указ об эмбарго. На территорию РФ запретили ввоз сельхозпродукции из стран ЕС, США, Норвегии, Канады, Австралии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате рейда в городе Кингисепп было изъято 65 килограммов санкционных продуктов. Они были произведены в стране, входящей в состав Европейского союза, поэтому их сожгли.