Опасный астероид пролетел в рекордной близости от Земли

Опасный астероид пролетел в рекордной близости от Земли
Небесное тело пролетело над Землей на расстоянии 345 километров. Фото: pixabay.com

Астрономы зафиксировали астероид VT4, установивший новый рекорд по сближению с Землей.

Небесное тело пролетело над Землей на расстоянии 345 километров. Диаметр астероида составил 5-10 метров, он пролетел над южной частью Тихого океана, сообщает Universe Today.

Космический объект пролетел ниже орбиты МКС — на расстоянии 345 километров над Землей. Он побил установленный в августе рекорд, когда астероид 2020 QG приблизился к Земле на три тысячи километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что на Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября. О том, что на землю может упасть астероид за день до президентских выборов в США, сообщает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

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