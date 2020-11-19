К Земле приближается гигантский астероид стоимостью 17,4 млрд долларов

К Земле приближается гигантский астероид стоимостью 17,4 млрд долларов
Небесное тело содержит никель, железо и кобальт. Фото: Pixabay

Гигантский астероид 153201 (2000 WO107) стоимостью 17,4 млрд долларов приближается к Земле — небесное тело содержит никель, железо и кобальт.

На минимальное расстояние астероид размерами от 370 до 820 метров подойдет к Земле 29 ноября в 8 утра, сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

Серьёзной угрозы он не представляет, дистанция до астероида все равно превысит в 11 раз расстояние до Луны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что на Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября.

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