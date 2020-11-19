Эксперты назвали неочевидный фактор, вызывающий инфаркт

Употребление орехов почти на 17% снижает рист смерти от инфаркта или инсульта. Фото: pixabay

Употребление орехов почти на 17% снижает рист смерти от инфаркта или инсульта. Фото: pixabay

Наличие сахарного диабета назвали эксперты одной из распространенных, хотя и неочевидных, причин инфаркта.

Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Европейской ассоциации профилактической кардиологии.

Более 90% пациентов, страдающих от сахарного диабета второго типа, подвергаются повышенному риску сердечных заболеваний или инсульта в течение 10 лет с момента возникновения заболевания. Среди причин инфаркта также называют вредные привычки и нездоровый образ жизни.

Другие неочевидные признаки, предвещающие сердечный приступ: синеватые губы, внезапное увеличение потоотделения и «тяжелое» сердцебиения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи из Германии рассказали, какие симптомы свидетельствуют об инфаркте. По словам кардиологов, стоит бить тревогу, если почувствовали сильную боль в пальцах и икрах. К такому выводу пришли врачи из Немецкого фонда сердечных заболеваний.