Эксперты назвали неочевидный фактор, вызывающий инфаркт

Эксперты назвали неочевидный фактор, вызывающий инфаркт
Употребление орехов почти на 17% снижает рист смерти от инфаркта или инсульта. Фото: pixabay

Наличие сахарного диабета назвали эксперты одной из распространенных, хотя и неочевидных, причин инфаркта.

Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Европейской ассоциации профилактической кардиологии.

Более 90% пациентов, страдающих от сахарного диабета второго типа, подвергаются повышенному риску сердечных заболеваний или инсульта в течение 10 лет с момента возникновения заболевания. Среди причин инфаркта также называют вредные привычки и нездоровый образ жизни.

Другие неочевидные признаки, предвещающие сердечный приступ: синеватые губы, внезапное увеличение потоотделения и «тяжелое» сердцебиения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи из Германии рассказали, какие симптомы свидетельствуют об инфаркте. По словам кардиологов, стоит бить тревогу, если почувствовали сильную боль в пальцах и икрах. К такому выводу пришли врачи из Немецкого фонда сердечных заболеваний.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инфаркт исследования сердечный приступ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге начнут развивать паломничество и религиозный туризм
Эксперты назвали неочевидный фактор, вызывающий инфаркт
Появились подробности ДТП с участием BMW, уходящего от погони в Калининском ...
Россияне теперь смогут жаловаться на задержку результатов теста на коронавирус
На западе Германии мужчина с ножом напал на людей
На пересечении проспектов Просвещения и Художников водитель BMW, уходя от ...
Байден заявил, что не исключает иска к администрации Трампа
К Земле приближается гигантский астероид стоимостью 17,4 млрд долларов