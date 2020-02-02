Немецкие врачи назвали главный симптом скорого инфаркта

Врачи из Германии рассказали, какие симптомы свидетельствуют об инфаркте. По словам кардиологов, стоит бить тревогу, если почувствовали сильную боль в пальцах и икрах.

К такому выводу пришли врачи из Немецкого фонда сердечных заболеваний. Медики отметили, что людям стоит быть внимательными при болях в икрах при ходьбе, а также болях вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда пациент встает.

Как сообщает Focus.de, указанные симптомы указывают на атеросклероз сосудов нижних конечностей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об опасности минеральной воды. По словам диетолога, злоупотребление такой водой может грозить образованием камней в почках.