Немецкие врачи назвали главный симптом скорого инфаркта

Немецкие врачи назвали главный симптом скорого инфаркта
О симптомах рассказали врачи из Немецкого фонда сердечных заболеваний. Фото: pixabay

Врачи из Германии рассказали, какие симптомы свидетельствуют об инфаркте. По словам кардиологов, стоит бить тревогу, если почувствовали сильную боль в пальцах и икрах.

К такому выводу пришли врачи из Немецкого фонда сердечных заболеваний. Медики отметили, что людям стоит быть внимательными при болях в икрах при ходьбе, а также болях вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда пациент встает.

Как сообщает Focus.de, указанные симптомы указывают на атеросклероз сосудов нижних конечностей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об опасности минеральной воды. По словам диетолога, злоупотребление такой водой может грозить образованием камней в почках.

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