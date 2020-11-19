В Петербурге начнут развивать паломничество и религиозный туризм

Власти Петербурга и Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви договорились о сотрудничестве в развитии паломничества и религиозного туризма.

Соглашение подписали 19 ноября председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает ТАСС.

Корнеев отметил, что в Петербург по-прежнему тянутся туристы, несмотря на «все вирусные проблемы». В Северной столице есть большое количество памятников истории и объектов духовного наследия страны, которые привлекают путешественников.

Митрополит в свою очередь отметил, что сотрудничество епархии с комитетом по развитию туризма принесет добрые плоды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург и Архангельск разработают совместные туристические маршруты. Градоначальник напомнил, что сотрудничество Петербурга и Архангельской области в сфере культуры и туризма плодотворно и требует дальнейшего развития.