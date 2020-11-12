Петербург и Архангельск разработают совместные туристические маршруты

В рамках рабочей встречи главы Петербурга Александра Беглова с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским обсуждался вопрос укрепления отношений регионов в сфере туризма.

В частности, Беглов выступил с инициативой разработки совместных туристических маршрутов для проекта «Серебряное ожерелье России». Градоначальник напомнил, что сотрудничество Петербурга и Архангельской области в сфере культуры и туризма плодотворно и требует дальнейшего развития.

Губернатор поблагодарил Архангельскую область за участие в арт-проекте «РиоРита — Радость Победы». Отметим, что в этом году из-за коронавирусных ограничений мероприятие пришлось проводить в онлайн-формате. Также ожидается, что Архангельская область станет участником нового проекта Северной столицы — «Миссия памяти «Ленинградское спасибо». Акция призвана выразить благодарность городам странам, принявших эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Первый туристический» трамвайный маршрут за год провез 13,5 тысяч пассажиров.