Центр поддержки пациентов с ревматизмом сообщил о дефиците лекарств на фоне коронавируса

Пациенты начали заявлять о проблемах с получением лекарства с начала осени. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Пациенты начали заявлять о проблемах с получением лекарства с начала осени. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Центр «Ревмо-COVID», который отвечает за поддержку пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавируса, заявил, что в аптеках страны появился дефицит глюкокортикостероидов (метилпреднизолон).

Согласно опросу, который провела российская ревматологическая ассоциация «Надежда», 53 процентов граждан не получили это лекарство в поликлиниках, несмотря на наличие необходимых льгот, сообщает РИА «Новости».

В жидкой форме лекарство отсутствует в нескольких регионах, а в виде таблеток его можно найти только в ограниченном количестве. В некоторых регионах этого препарата вообще нет.

Пациенты стали заявлять о проблемах с получением лекарства с начала осени. В центре также отметили, что сложности с получением препарата связаны с тем, что он применяется при лечении COVID-19, поэтому производители не успевают за растущим спросом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице препараты будут выдаваться пациентом на дому по назначению врача бесплатно. На это из федерального бюджета городу выделено 203 млн рублей.