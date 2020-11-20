Известный антидепрессант замедляет рост раковых клеток у лабораторных мышей

Известный антидепрессант замедляет рост раковых клеток у лабораторных мышей
Злокачественные клетки производят много серина и глицина. Фото: Pixabay

Ученые выяснили, что сертралин способствует замедлению метаболических процессов, которые влияют на рост раковых клеток.

Исследование опубликовано в журнале Molecular Cancer Therapeutics.

Раковые клетки применяют биологические механизмы, чтобы простимулировать собственный рост. Злокачественные клетки производят много серина и глицина.

«Мы также обнаружили, что это вещество наиболее эффективно в сочетании с другими терапевтическими средствами. Проверив его действие ещё и на мышах, мы увидели, что сертралин в сочетании с другой терапией сильно замедляет рост раковых клеток молочной железы»,- говорят исследователи Шауни Гирертс и Ким Кампен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что внезапная потеря веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки могут быть признаками развития рака легких. К постоянным симптомам, при которых медики советуют провериться на онкологию, связанную с дыхательными путями, относятся продолжительный кашель, одышка и чувство усталости.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
рак раковые клетки ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Белоруссии в Россию
Евросоюз надеется зарегистрировать вакцину от коронавируса во второй ...
Известный антидепрессант замедляет рост раковых клеток у лабораторных мышей
Центр поддержки пациентов с ревматизмом сообщил о дефиците лекарств на фоне ...
В Петербурге начнут развивать паломничество и религиозный туризм
Эксперты назвали неочевидный фактор, вызывающий инфаркт
Появились подробности ДТП с участием BMW, уходящего от погони в Калининском ...
Россияне теперь смогут жаловаться на задержку результатов теста на коронавирус