В Кремле назвали главные темы для Путина на саммите G20

В Кремле назвали главные темы для Путина на саммите G20
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудит борьбу с коронавирусом в рамках международного саммита G20. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, близкой и важной темой для всех участников будет борьба с распространением коронавируса и минимизация последствий пандемии для социально-экономической сферы.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, саммит G20 в режиме видеоконференции начнется 21 ноября. По его итогам выступление российского лидера не планируется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о ненужности «благостных отчетов» по ситуации с Covid-19. Президент РФ подчеркнул, что «абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально».

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