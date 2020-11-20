В Кремле назвали главные темы для Путина на саммите G20

Президент России Владимир Путин обсудит борьбу с коронавирусом в рамках международного саммита G20. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, близкой и важной темой для всех участников будет борьба с распространением коронавируса и минимизация последствий пандемии для социально-экономической сферы.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, саммит G20 в режиме видеоконференции начнется 21 ноября. По его итогам выступление российского лидера не планируется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о ненужности «благостных отчетов» по ситуации с Covid-19. Президент РФ подчеркнул, что «абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально».