«Организатор перевозок» отправил сотрудников проверяться на Covid-19 в жилой дом на Рубинштейна

Жители дома утверждают, что подобное явление наблюдалось три дня, но никто из надзорных органов не приезжал. Фото: pixabay.com

Жители дома утверждают, что подобное явление наблюдалось три дня, но никто из надзорных органов не приезжал. Фото: pixabay.com

В Петербурге жители одного из домов по улице Рубинштейна возмутились очередями в парадной из сотрудников «Организатор перевозок». Оказалось, что их отправили в помещение на первом этаже сдавать тест на коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 20 ноября. Очередь из сотрудников организации заметила во дворе председатель совета жильцов дома 27. Женщина опубликовала в Сети видео, где запечатлена очередь, которая протянулась с улицы до дверей помещения с вывеской ГКУ «Организатор перевозок».

Как сообщила «Мойка78», оказалось, что начальство предприятия отправило сотрудников проверяться на коронавирус. Такая информация встревожила жильцов дома, ведь среди тестируемых могли быть инфицируемые.

«Почему вы это делаете через нашу парадную, а не через свой запасной выход?» — спросила председатель дома, отметив, что это нарушение СанПиНов.

В СПб ГКУ «Организатор перевозок» рассказали, что проведение тестирования в указанном здании проходило только 19 ноября в течение трех часов, а после тестирование перенесли в другое место. Почему тестирование проводилось в помещении жилого дома, ответить не смогли. По словам жильцов, подобные очереди они наблюдали три дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 100 петербургских медиков начали вакцинацию от COVID-19. Отмечается, что Петербург получит 4 667 доз вакцин от COVID-19.