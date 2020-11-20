Петербургский суд отправил под домашний арест сообщника экс-главы Выборгского района Ленобласти

Фигурант отправится под домашний арест по 18 января 2021 года. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Фигурант отправится под домашний арест по 18 января 2021 года. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения гендиректору ООО «Строймаркет 47» Магомеду Османову, обвиняемому в мошенничестве. Он участвовал в преступном сговоре.

По данным следствия, в период с января по октябрь 2019 года, председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» ЛО Болучевский, действуя с главой администрации Выборгского района Геннадием Орловым, внесли в официальные документы данные о якобы выполненных строительных работах. Работы были оплачены за счет средств местного бюджета на сумму не менее 700 млн рублей. Денежные средства были перечислены приисканным организациям и Османову.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, также в период с 4 апреля 2016 года по 20 апреля следующего неустановленные лица администрации МО «Выборгский район» ЛО, действуя совместно с представителями МБУ «Служба заказчика» и ООО «ПроектСтрой», ООО «ПроектСтрой СПб», обеспечили оплату за счет средств бюджета заведомо несуществующих обязательств МБУ на сумму свыше 800 млн рублей.

В четверг, 19 ноября, обвиняемого задержали и предъявили обвинение. Вину он признал частично. Фигуранта отправили под домашний арест по 18 января 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава МО «Выборгский район» Дмитрий Никулин удовлетворил повторную просьбу Геннадий Орлова об отставке.