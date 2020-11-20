Дзюба отдал звание лучшего игрока Сутормину

Полузащитник считает поступок футболиста по-настоящему мужским.

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что нападающий Артем Дзюба отдал ему приз лучшего игрока матча с «Краснодаром». Об этом пишет «Бобсоккер».

Игрок отметил, что очень благодарен спортсмену за этот «большой, мужской поступок». Он добавил, что Дзюба поддержал его в непростую минута, чем очень тронул Сутормина. Футболист упомянул, что перед матчем у него умер отец и было непросто пережить эти моменты в одиночку.

Сутормин рад, что у него есть семья, команда и футбол. Он старается побольше тренироваться, общаться с родными и не думать о плохом. Пока что полузащитник не совсем понимает, что с ним произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит игру с «Ахматом». При этом принять участие в матче сможет Артем Дзюба, а также возможно восстановление легионера «Зенита» Малкома.