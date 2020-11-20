Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит игру с «Ахматом»

Футбольный клуб «Зенит» сыграет очередной матч российской премьер-лиги не полным составом. Игру может пропустить иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок по-прежнему восстанавливается после болезни ангиной. Футболист уже не выходил на поле 5 матчей и может пропустить шестой против грозненского «Ахмата».

При этом принять участие в матче сможет Артем Дзюба, а также возможно восстановление легионера «Зенита» Малкома. Бразильский футболист уже несколько дней тренируется в общей группе.

Напомним, что матч «Зенита» с «Ахматом» пройдет в субботу, 21 ноября, в рамках 15-го тура российской премьер-лиги. Начало матча в 16:30 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» не собирается продавать Артема Дзюбу из-за скандала с интимным видео.