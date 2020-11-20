Аршавин добился снижения суммы алиментов на детей от Барановской

Аршавин добился снижения суммы алиментов на детей от Барановской
Аршавин больше не получает высокую зарплату. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Теперь футболист будет платить 3/8 от доходов.

Футболист Андрей Аршавин спустя полгода судебных разбирательств смог добиться снижения алиментов, выплачиваемых на содержание детей от Юлии Барановской. У них растут трое детей: две дочери и сын. Раньше они могли рассчитывать на половину доходов отца, а теперь только на 3/8. Об этом пишет «СтарХит».

Адвокат Аршавина отметил, что каждый месяц футболист платил детям 300 тысяч рублей. Он добавляет, что теперь игрок не получает высокую зарплату и не может расставаться с такой суммой. Также у Аршавина растет дочка от Алисы Казьминой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин рассказал, кого считает лучшим европейским футболистом. Им является нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

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