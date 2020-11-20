Смольный хочет организовать круглосуточное тестирование на коронавирус в Петербурге

Смольный хочет организовать круглосуточное тестирование на коронавирус в Петербурге
Вопрос хотят решить в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Диагностику на данный момент проводят в 48 лабораториях.

В Санкт-Петербурге планируют организовать круглосуточное тестирование на коронавирус. Для этого нужно перевести все лаборатории, делающие ПРЦ-диагностику, на режим работы без выходных и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатор Северной столицы Евгения Елина.

Ожидается, что вопрос будет решен в ближайшее время. Ежедневно около 33 тысяч горожан сдают анализы, чтобы узнать, больны ли они коронавирусом. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что власти выделил средства на дооснащение нескольких лабораторий и на покупку тест-систем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве заявили о чрезвычайно высокой эффективности вакцины «Спутник V». Напомним, Россия зарегистрировала две первые в мире вакцины от Covid-19.

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