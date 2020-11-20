В Минздраве заявили о чрезвычайно высокой эффективности вакцины «Спутник V»

В Минздраве заявили о чрезвычайно высокой эффективности вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина от коронавируса. Фото: minzdrav.gov.ru

Директор департамента Минздрава России Елена Байбарина оценила третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».

По ее словам, российская вакцина показала чрезвычайную эффективность. Как сообщили «РИА Новости», об этом Байбарина рассказала на круглом столе, посвященном госполитике в области иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Напомним, Россия зарегистрировала две первые в мире вакцины от Covid-19. Одна из них — «Спутник V», разработанная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф.Гамалеи» Минздрава РФ, вторая – «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские и британские врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о ранней стадии заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина минздрав рф пандемия спутник v


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве заявили о чрезвычайно высокой эффективности вакцины ...
Петербуржцы поделились фотографиями накрывшей город снежной бури
Названы четыре ранних симптома коронавируса
Смольный намерен расширить объем КТ-исследований на Covid-19
На что жалуются жители Парголово после ремонта Михайловской дороги: ...
Дополнительный транспорт на новом отрезке проспекта Ветеранов будет ...
Пулковское шоссе стоит в «мертвой» пробке из-за ДТП с фурами
Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к режиссеру Учителю