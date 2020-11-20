В Минздраве заявили о чрезвычайно высокой эффективности вакцины «Спутник V»

Директор департамента Минздрава России Елена Байбарина оценила третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».

По ее словам, российская вакцина показала чрезвычайную эффективность. Как сообщили «РИА Новости», об этом Байбарина рассказала на круглом столе, посвященном госполитике в области иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Напомним, Россия зарегистрировала две первые в мире вакцины от Covid-19. Одна из них — «Спутник V», разработанная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф.Гамалеи» Минздрава РФ, вторая – «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские и британские врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о ранней стадии заражения коронавирусной инфекцией нового типа.