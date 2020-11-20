Названы четыре ранних симптома коронавируса

Американские и британские врачи назвали несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о ранней стадии заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Специалисты отметили, что у почти 20% инфицированных COVID-19 происходят некоторые проблемы с пищеварением. К гастроэнтерологическим симптомам они относит тошноту, рвоту, боль в желудке и потерю аппетита.

Как сообщил портал Express, в 3% случаев у ковид-пациентов может наблюдаться конъюнктивит. Кроме того, на заражение новым вирусом указывает спутанность сознания — ухудшение интеллектуальной работоспособности и пробелы в памяти.

Ученые также подчеркнули, что одним из ранних симптомов может считаться утомляемость — она наблюдается примерно у каждого второго больного и может продолжаться до десяти недель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что достигнуть стабильного снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по всей России можно только сообща. Об этом рассказал эпидемиолог.