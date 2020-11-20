«Зенит» может вернуть Халка

Клуб обдумывает контракт с футболистов, в рамках которого он будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

Петербургский клуб «Зенит» думает над трансфером экс-игрока Халка. Об этом пишет издание A Bola, ссылаясь на собственные источники. До этого СМИ писали, что футболист и сам не против вернуться в Санкт-Петербург и присоединиться к «сине-бело-голубым».

Сейчас за Халка борются сразу несколько клубов – в их числе «Порту. Португальский клуб не может предложить игроку 3 миллиона евро, так что у «Зенита» большие шансы. Напоминаем, что футболист выступал за «Зенит» в период с 2012 по 2016 годы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит игру с «Ахматом». При этом принять участие в матче сможет Артем Дзюба, а также возможно восстановление легионера «Зенита» Малкома.