У сестры Бузовой случился инсульт

Девушка заявила, что ей быстро оказали помощь и сейчас с ней все хорошо.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна поделилась с подписчиками тревожной новостью – у нее случился инсульт. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Девушка отметила, что все произошло неделю назад абсолютно неожиданно. Супруг вовремя вызвал медиков, которые оперативно оказали помощь Анне. Бузова-младшая добавила, что больше всего боялась, что никогда не сможет признаться в любви супругу. Она «мычала и ревела от безысходности», а сейчас справляется со скороговорками.

«Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь»,

– вспоминает свое состояние Анна.

Она подчеркнула, что сейчас проходит реабилитацию и надеется как можно быстрее вернуться в привычный ритм жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала, кто покинет «Ледниковый период».